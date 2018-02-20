Настасья Самбурская подверглась критике со стороны фанатов из-за неудачного наряда

Звезда решила позировать перед камерами в брючном костюме, зрительно увеличившем ее широкие плечи. Такая излишняя громоздкость испортила фигуру Настасьи Самбурской и подчеркнула все недостатки. Подписчики попросили знаменитость не надевать больше такие модные тренды, а некоторые лица не стали соблюдать этикет и назвали ее “новым Гераклом”.Пользователи сетей тоже шутливо добавили, что сюда нужно срочно прикрепить погоны, после чего негативно отозвались о макияже артистки. Люди отметили, что сильный грим сделал ее старше своих лет, так что стоит перейти на минимальное использование косметики.