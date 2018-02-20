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Настасья Самбурская подверглась критике со стороны фанатов из-за неудачного наряда

Фанаты актрисы были шокированы ее внешним видом после просмотра фото в Instagram. Они сразу подвергли Настасью Самбурскую критике из-за неудачного наряда и сравнили ее с мифическим героем.

Звезда решила позировать перед камерами в брючном костюме, зрительно увеличившем ее широкие плечи. Такая излишняя громоздкость испортила фигуру Настасьи Самбурской и подчеркнула все недостатки. Подписчики попросили знаменитость не надевать больше такие модные тренды, а некоторые лица не стали соблюдать этикет и назвали ее “новым Гераклом”.

Настасья Самбурская подверглась критике со стороны фанатов из-за неудачного наряда


Пользователи сетей тоже шутливо добавили, что сюда нужно срочно прикрепить погоны, после чего негативно отозвались о макияже артистки. Люди отметили, что сильный грим сделал ее старше своих лет, так что стоит перейти на минимальное использование косметики.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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