Поклонники раскритиковали неудачное наращивание волос Натальи Рудовой
Актриса после публикации фото в Instagram решила рассказать поклонникам о наращивание волос, потому что сильно испортила их во время осветления. Однако поклонники Натальи Рудовой подвергли процедуру критике и указали все недостатки в комментариях.
Они сразу заметили безжизненные кончики и заметный переход между частями волос, хотя их цвет действительно хороший. Мастера некачественно выполнили свою работу, а потому вместо густой шевелюры у Натальи Рудовой получились жидкие пряди без объема.
Пользователи сетей даже сравнили их с сосульками, а также отметили, что в последнее время артистка сильно изменилась и перестала следить за своим внешним видом. Она носить безвкусную одежду, отрастила широкие брови, а сейчас еще дополнила образ такими волосами.
Они сразу заметили безжизненные кончики и заметный переход между частями волос, хотя их цвет действительно хороший. Мастера некачественно выполнили свою работу, а потому вместо густой шевелюры у Натальи Рудовой получились жидкие пряди без объема.
Пользователи сетей даже сравнили их с сосульками, а также отметили, что в последнее время артистка сильно изменилась и перестала следить за своим внешним видом. Она носить безвкусную одежду, отрастила широкие брови, а сейчас еще дополнила образ такими волосами.