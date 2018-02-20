Лена Ленина обратилась к погибшему другу

Лена Ленина в своём микроблоге Instagram выложила новый снимок, на котором она запечатлена вместе с Александром Барыкиным. Светская львица рассказала, что этот кадр был сделан ровно семь лет назад на пятьдесят девятом дне рождения известного музыканта. Писательница добавила, что тогда подарила ему много дисков с его новыми композициями, которые она в подарок спродюсировала. Ленина сообщила, что оставшуюся часть дисков отвезёт матери музыканта. Ленина также отметила, что восемнадцатого февраля её другу исполнилось бы шестьдесят шесть лет.В комментариях фанаты вспомнили музыканта, а также сказали, что его композиции будут жить вечно. Многие не знали, что они были знакомы, при этом восхитились поступком Лены, ведь самому Александру было бы трудно самостоятельно записать новые песни.