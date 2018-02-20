Лена Ленина обратилась к погибшему другу
Светская львица и писательница Лена Ленина обнародовала в рамках Instagram совместную публикацию с ушедшим из жизни музыкантом Александром Барыкиным.
Лена Ленина в своём микроблоге Instagram выложила новый снимок, на котором она запечатлена вместе с Александром Барыкиным. Светская львица рассказала, что этот кадр был сделан ровно семь лет назад на пятьдесят девятом дне рождения известного музыканта. Писательница добавила, что тогда подарила ему много дисков с его новыми композициями, которые она в подарок спродюсировала. Ленина сообщила, что оставшуюся часть дисков отвезёт матери музыканта. Ленина также отметила, что восемнадцатого февраля её другу исполнилось бы шестьдесят шесть лет.
В комментариях фанаты вспомнили музыканта, а также сказали, что его композиции будут жить вечно. Многие не знали, что они были знакомы, при этом восхитились поступком Лены, ведь самому Александру было бы трудно самостоятельно записать новые песни.
Лена Ленина в своём микроблоге Instagram выложила новый снимок, на котором она запечатлена вместе с Александром Барыкиным. Светская львица рассказала, что этот кадр был сделан ровно семь лет назад на пятьдесят девятом дне рождения известного музыканта. Писательница добавила, что тогда подарила ему много дисков с его новыми композициями, которые она в подарок спродюсировала. Ленина сообщила, что оставшуюся часть дисков отвезёт матери музыканта. Ленина также отметила, что восемнадцатого февраля её другу исполнилось бы шестьдесят шесть лет.
В комментариях фанаты вспомнили музыканта, а также сказали, что его композиции будут жить вечно. Многие не знали, что они были знакомы, при этом восхитились поступком Лены, ведь самому Александру было бы трудно самостоятельно записать новые песни.