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Renault тестирует авто будущего

Автомобильные папарацци в Испании на улицах Барселоны сфотографировали футуристический прототип французского Renault.

Renault тестирует авто будущего

Новая версия публично дебютирует во время Женевского автосалона в марте текущего года. Из фото видно, что при движении авто в нём отсутствовал водитель. Машиной управлял оператор, применяя специальный пульт. Есть вероятность, что концепт запускают при помощи электрического мотора. Машина лишилась привычных боковых дверей. Вместо них появились прозрачные специальные панели. Согласно инсайдерским данным, показанный прототип демонстрирует стратегию будущего развития дизайна автомобильной марки.

Согласно сообщению журналистов Le Blog, авто может являться только прототипом, который разработали для съемок фильма. Свою визуализацию Renault ранее представила в виде современного прототипа Symbioz. Прототип иллюстрирует намерения инженеров автомобильной марки касательно машины на 2030 год.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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