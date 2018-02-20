АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

В Беларуси свидетели события были поражены появлением огромного красного НЛО

Исследователи получили запись, сделанную свидетелями события из Беларуси. Они были поражены появлением огромного красного НЛО, проносящегося в небе на большой скорости.


В Беларуси свидетели события были поражены появлением огромного красного НЛО


Инцидент случился на трассе, когда водитель автобуса и пассажиры обратили внимание на непонятный объект, который делал невероятные маневры и периодически скрывался за деревьями, чтобы потом показать себя во всей красе. НЛО в форме летающей тарелки был быстро запечатлен на камеру, после чего ролик с места события появился в сетях.



Скептики предположили, что это могли быть обычные отблески света, но они ошиблись. В данном случае внеземной корабль пришельцев четко двигался в сторону горизонта и не напоминал земные аналоги. Для жителей страны событие стало настоящей сенсацией, потому что такие гости бывают в ней редко.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Просмотреть все новости