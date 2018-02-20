В Беларуси свидетели события были поражены появлением огромного красного НЛО

Инцидент случился на трассе, когда водитель автобуса и пассажиры обратили внимание на непонятный объект, который делал невероятные маневры и периодически скрывался за деревьями, чтобы потом показать себя во всей красе. НЛО в форме летающей тарелки был быстро запечатлен на камеру, после чего ролик с места события появился в сетях.Скептики предположили, что это могли быть обычные отблески света, но они ошиблись. В данном случае внеземной корабль пришельцев четко двигался в сторону горизонта и не напоминал земные аналоги. Для жителей страны событие стало настоящей сенсацией, потому что такие гости бывают в ней редко.