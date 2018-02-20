АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

На краш-тестах разбили Lada Vesta SW, однако результат не порадовал

Специалисты одного из отечественных автомобильных изданий в рамках краш-тестов разбили российский современный универсал версии LADA Vesta SW Cross.

На краш-тестах разбили Lada Vesta SW, однако результат не порадовал

Согласно итогам проводимых тестов, транспортное средство оказалось менее защищенным в сравнении с седаном версии LADA Vesta. По информации, которую распространили обозреватели СМИ, после проведённого встречного столкновения LADA Vesta SW с неподвижным объектом, у транспортного средства появились проблемы. Здесь следует выделить утрату структурной целостности, а также разрушение пространства непосредственно для ног водителя. Вследствие этого жюри краш-тестов, оценивая тестирование, убрали 4,3 балла. В итоге универсал по методологии ARCAP получил оценку в 11,7 баллов.

«Немец» Volkswagen Polo получил 14,6 балла, LADA Vesta - 15,1 балла, Hyundai Solaris - 16 баллов. Кросс-версия универсала на краш-тестах обогнала премиальные LADA Kalina (10,1), LADA Granta (10,7).
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Просмотреть все новости