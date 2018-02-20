На краш-тестах разбили Lada Vesta SW, однако результат не порадовал

Согласно итогам проводимых тестов, транспортное средство оказалось менее защищенным в сравнении с седаном версии LADA Vesta. По информации, которую распространили обозреватели СМИ, после проведённого встречного столкновения LADA Vesta SW с неподвижным объектом, у транспортного средства появились проблемы. Здесь следует выделить утрату структурной целостности, а также разрушение пространства непосредственно для ног водителя. Вследствие этого жюри краш-тестов, оценивая тестирование, убрали 4,3 балла. В итоге универсал по методологии ARCAP получил оценку в 11,7 баллов.«Немец» Volkswagen Polo получил 14,6 балла, LADA Vesta - 15,1 балла, Hyundai Solaris - 16 баллов. Кросс-версия универсала на краш-тестах обогнала премиальные LADA Kalina (10,1), LADA Granta (10,7).