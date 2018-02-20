Пикап Maxus T60 выпустили в новой бюджетной версии

Продажи бюджетной модификации Maxus T60 уже стартовали на рынке Австралии, здесь автолюбители смогут приобрести автомобиль по цене от 25 253 до 28 411 австралийских долларов. Грузоподъёмность автомобиля составляет 1 300 кг.В качестве силовой установки Maxus T60 выступает дизельный двигатель объёмом 2,8 литра, генерирующий 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается механическая коробка передач на 6 скоростей, а привод у пикапа может быть, как полным, так и задним.При разработке Maxus T60 китайские производители использовали классическую схему. В результате автомобиль построили на жёсткой раме с задним рессорным мостом. Пикап оснащён системой стабилизации, передними аэрбегами, стереосистемой с громкоговорителями, ABS, EBD и системой контролирующей давление в шинах. Салон автомобиля получил отделку из ткани.