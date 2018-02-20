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В Павлодаре мужчина сделала селфи с фантомом девушки

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жителем Павлодара. Мужчина сделал селфи с фантомом девушки в машине и с тех пор каждый раз осматривает салон перед поездкой.

Он тогда собирался на день рождение друга и решил подарить ему бейсбольную биту, после чего запечатлел себя на камеру с таким предметом. Однако во время просмотра сюжета горожанин заметил рядом с собой полупрозрачное женское лицо, хотя тогда он находился в машине один.

В Павлодаре мужчина сделала селфи с фантомом девушки


Свидетель встречи с призраком даже не сомневается в их существовании, потому что раньше уже сталкивался с паранормальными явлениями, предпочитая не озвучивать данную тему. Сейчас он отметил, что не хочет находиться в компании такого духа, пришедшего сюда с непонятными намерениями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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