Genesis презентует в Нью-Йорке концепт нового автомобиля

После демонстрации два года назад в Нью-Йорке концепта Genesis GV80, южнокорейский бренд решил продемонстрировать новый концепт-кар. Дебют новинки ожидается в марте текущего года.Официальные представители бренда Genesis в интервью с журналистами рассказали, что новый концепт станет самым впечатляющим автомобилем бренда. Подробностей о новинке не сообщали, но при этом сообщили, что концепт раскроет визуализацию будущего автомобиля.Представители Genesis сообщили, что вполне возможно, что будет представлена 2-дверная модель GranTurismo, которая станет предвестником серийной новинки. Предполагается, что новый автомобиль выпустят в виде спортивного купе или в кузове кроссовер.Бренд Genesis в Соединённых Штатах запатентовал товарные обозначения GV60, GV70, GV80, под которыми может выйти новый автомобиль.