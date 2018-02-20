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Genesis презентует в Нью-Йорке концепт нового автомобиля

Представители южнокорейского бренда Genesis в скором времени планируют представить свой новый автомобиль. Однако эксперты теряются в догадках, какую именно новинку продемонстрируют южнокорейские производители спортивное заднеприводное купе или кроссовер из серии GranTurismo.

Genesis презентует в Нью-Йорке концепт нового автомобиля


После демонстрации два года назад в Нью-Йорке концепта Genesis GV80, южнокорейский бренд решил продемонстрировать новый концепт-кар. Дебют новинки ожидается в марте текущего года.

Официальные представители бренда Genesis в интервью с журналистами рассказали, что новый концепт станет самым впечатляющим автомобилем бренда. Подробностей о новинке не сообщали, но при этом сообщили, что концепт раскроет визуализацию будущего автомобиля.

Представители Genesis сообщили, что вполне возможно, что будет представлена 2-дверная модель GranTurismo, которая станет предвестником серийной новинки. Предполагается, что новый автомобиль выпустят в виде спортивного купе или в кузове кроссовер.

Бренд Genesis в Соединённых Штатах запатентовал товарные обозначения GV60, GV70, GV80, под которыми может выйти новый автомобиль.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
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