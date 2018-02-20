В Перми по улицам города прогуливалась дикая рысь
Пользователи сетей увидели фото, сделанное свидетелем события из Перми. Он запечатлел на камеру дикую рысь, прогуливающуюся по улицам города.
Мужчина сначала не обратил внимания на животное, подумав о собаке, но потом заметил характерные кисточки и окрас с маленьким хвостом, принадлежащие смелой особи. Хищница никого не трогала и наслаждалась путешествием, но люди были взволнованы такой ситуацией.
Сотрудники зоопарка ничего не слышали о рыси, так как их питомцы были на месте. Пока они советуют горожанам не делать резких движений при встрече с лесной гостьей, а медленно отходить в сторону без поворотов к ней спиной.
Мужчина сначала не обратил внимания на животное, подумав о собаке, но потом заметил характерные кисточки и окрас с маленьким хвостом, принадлежащие смелой особи. Хищница никого не трогала и наслаждалась путешествием, но люди были взволнованы такой ситуацией.
Сотрудники зоопарка ничего не слышали о рыси, так как их питомцы были на месте. Пока они советуют горожанам не делать резких движений при встрече с лесной гостьей, а медленно отходить в сторону без поворотов к ней спиной.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50