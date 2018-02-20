В Перми по улицам города прогуливалась дикая рысь

Мужчина сначала не обратил внимания на животное, подумав о собаке, но потом заметил характерные кисточки и окрас с маленьким хвостом, принадлежащие смелой особи. Хищница никого не трогала и наслаждалась путешествием, но люди были взволнованы такой ситуацией.Сотрудники зоопарка ничего не слышали о рыси, так как их питомцы были на месте. Пока они советуют горожанам не делать резких движений при встрече с лесной гостьей, а медленно отходить в сторону без поворотов к ней спиной.