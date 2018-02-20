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Жители Новочеркасска запечатлели на виде редкое природное явление в виде снежной грозы

В сетях было опубликовано видео, сделанное жителями Новочеркасска. Они впервые столкнулись с редким природным явлением в виде снежной грозы, и запечатлели это чудо на камеры.

Жители Новочеркасска запечатлели на виде редкое природное явление в виде снежной грозы


Аномальное событие случилось на выходные дни вечером, когда люди услышали за окнами гром, сопровождаемый молниями и падающим снегом. Такого изменения климата раньше не встречалось по всей территории РФ кроме Мурманска, а сейчас снежная гроза решила переместиться в Ростовскую обл.



Синоптики тоже были шокированы столь необычным зрелищем, после чего отметили, что причиной стало повышение температуры. Потепление привело к необычному природному феномену в зимний период, где снежные хлопья стали альтернативной заменой дождя.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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