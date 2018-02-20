Росстат: Безработица в России достигла 5,2%

В России растет уровень безработицы, достигнув в прошедшем месяце 5,21%. В сообщении Госстата говорится также о том, что только за месяц она увеличилась на 40 тыс. человек - теперь общая численность незанятого трудоспособного населения составляет более 4 млн человек. В этот контингент входят люди возрастом от 15 до 65 лет. Всего в начале года таких потенциальных работников зафиксировано в количестве 75,91 млн человек, или 53% от общей численности населения страны.По данным Роструда, 0,8 млн человек зарегистрированы в этом качестве, из них 0,7 млн человек получают пособие. Из "занятых" только чуть более 40% были официально трудоустроены, остальные были совместителями или работали на неполной ставке. По словам экономистов, безработных станет значительно больше, потому что только в декабре-январе, по сведениям госстатистики, уровень промпроизводства упал на 20%.