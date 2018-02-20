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Росстат: Безработица в России достигла 5,2%

По сведениям Росстата, количество безработных достигло 4 млн человек. По их данным, только за последний месяц их число увеличилось на 40 тыс. человек.

В России растет уровень безработицы, достигнув в прошедшем месяце 5,21%. В сообщении Госстата говорится также о том, что только за месяц она увеличилась на 40 тыс. человек - теперь общая численность незанятого трудоспособного населения составляет более 4 млн человек. В этот контингент входят люди возрастом от 15 до 65 лет. Всего в начале года таких потенциальных работников зафиксировано в количестве 75,91 млн человек, или 53% от общей численности населения страны.

Росстат: Безработица в России достигла 5,2%


По данным Роструда, 0,8 млн человек зарегистрированы в этом качестве, из них 0,7 млн человек получают пособие. Из "занятых" только чуть более 40% были официально трудоустроены, остальные были совместителями или работали на неполной ставке. По словам экономистов, безработных станет значительно больше, потому что только в декабре-январе, по сведениям госстатистики, уровень промпроизводства упал на 20%.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
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