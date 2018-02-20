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Китайцы разработали дизель-электрический гиперкар Techrules Ren RS для трека

Китайская компания Techrules выложила в сеть первые изображения трекового гиперкара Ren, оснащённого дизель-электрической силовой установкой. Официальная презентация новинки состоится на мотор-шоу в Женеве.

Китайцы разработали дизель-электрический гиперкар Techrules Ren RS для трека


Дорожная версия гиперкара Ren была представлена в 2017 году. Трековая модель автомобиля отличается аэродинамическим обвесом кузова и единственным посадочным местом в салоне.

Работает трековый гиперкар Techrules Ren за счёт шести электрических моторов — два из них размещены спереди, а четыре сзади. В общей сложности они выдают 1 305 лошадиных сил. Для того чтобы увеличить запас хода разработчики оснастили автомобиль ещё и дизельным двигателем, который выступает генератором, подзаряжающим блок литий-ионных батарей на 28 кВт/ч.

С такой силовой установкой гиперкар Techrules Ren до 100 км/час набирает разгон менее, чем за 3 секунды, развивая максимальную скорость 330 км/час. При полностью заправленном баке, рассчитанного на 80 литров, данная модель автомобиля сможет преодолеть около 1170 км пути.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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