Китайцы разработали дизель-электрический гиперкар Techrules Ren RS для трека

Дорожная версия гиперкара Ren была представлена в 2017 году. Трековая модель автомобиля отличается аэродинамическим обвесом кузова и единственным посадочным местом в салоне.Работает трековый гиперкар Techrules Ren за счёт шести электрических моторов — два из них размещены спереди, а четыре сзади. В общей сложности они выдают 1 305 лошадиных сил. Для того чтобы увеличить запас хода разработчики оснастили автомобиль ещё и дизельным двигателем, который выступает генератором, подзаряжающим блок литий-ионных батарей на 28 кВт/ч.С такой силовой установкой гиперкар Techrules Ren до 100 км/час набирает разгон менее, чем за 3 секунды, развивая максимальную скорость 330 км/час. При полностью заправленном баке, рассчитанного на 80 литров, данная модель автомобиля сможет преодолеть около 1170 км пути.