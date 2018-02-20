АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Компания Renault сделала электрокар Zoe более мощным

Компания Renault продемонстрировала модернизированную версию электромобиля Zoe, который оснастили более производительным агрегатом. Официальный дебют электрокара Renault Zoe состоится на автосалоне в Женеве.

Компания Renault сделала электрокар Zoe более мощным


С более мощным силовым агрегатом электрокар Renault Zoe сможет выдавать 110 лошадиных сил, ранее данный показатель составлял 93 «лошади». До первой «сотни» с новым мотором электрокар сможет набирать разгон за 11,4 секунды, а его максимальная скорость составит 135 км/час.

Электрокар Renault Zoe оснастили батареями на 41 кВт/ч, до 80 процентов их можно будет зарядить за 1 час 40 минут. Одного заряда электрокару в летнее время хватает на путь продолжительностью 300 км, а в зимнее — на 200 км.

Также модернизированная версия Renault Zoe получит улучшенный мультимедийный комплекс R-Link. Во Франции уже в марте можно будет заказать более мощный электрокар Renault Zoe, позднее он появится на других рынках.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Ученые описали неизвестный вид древних акул с
Просмотреть все новости