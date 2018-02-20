Компания Renault сделала электрокар Zoe более мощным

С более мощным силовым агрегатом электрокар Renault Zoe сможет выдавать 110 лошадиных сил, ранее данный показатель составлял 93 «лошади». До первой «сотни» с новым мотором электрокар сможет набирать разгон за 11,4 секунды, а его максимальная скорость составит 135 км/час.Электрокар Renault Zoe оснастили батареями на 41 кВт/ч, до 80 процентов их можно будет зарядить за 1 час 40 минут. Одного заряда электрокару в летнее время хватает на путь продолжительностью 300 км, а в зимнее — на 200 км.Также модернизированная версия Renault Zoe получит улучшенный мультимедийный комплекс R-Link. Во Франции уже в марте можно будет заказать более мощный электрокар Renault Zoe, позднее он появится на других рынках.