Компания Renault сделала электрокар Zoe более мощным
Компания Renault продемонстрировала модернизированную версию электромобиля Zoe, который оснастили более производительным агрегатом. Официальный дебют электрокара Renault Zoe состоится на автосалоне в Женеве.
С более мощным силовым агрегатом электрокар Renault Zoe сможет выдавать 110 лошадиных сил, ранее данный показатель составлял 93 «лошади». До первой «сотни» с новым мотором электрокар сможет набирать разгон за 11,4 секунды, а его максимальная скорость составит 135 км/час.
Электрокар Renault Zoe оснастили батареями на 41 кВт/ч, до 80 процентов их можно будет зарядить за 1 час 40 минут. Одного заряда электрокару в летнее время хватает на путь продолжительностью 300 км, а в зимнее — на 200 км.
Также модернизированная версия Renault Zoe получит улучшенный мультимедийный комплекс R-Link. Во Франции уже в марте можно будет заказать более мощный электрокар Renault Zoe, позднее он появится на других рынках.
С более мощным силовым агрегатом электрокар Renault Zoe сможет выдавать 110 лошадиных сил, ранее данный показатель составлял 93 «лошади». До первой «сотни» с новым мотором электрокар сможет набирать разгон за 11,4 секунды, а его максимальная скорость составит 135 км/час.
Электрокар Renault Zoe оснастили батареями на 41 кВт/ч, до 80 процентов их можно будет зарядить за 1 час 40 минут. Одного заряда электрокару в летнее время хватает на путь продолжительностью 300 км, а в зимнее — на 200 км.
Также модернизированная версия Renault Zoe получит улучшенный мультимедийный комплекс R-Link. Во Франции уже в марте можно будет заказать более мощный электрокар Renault Zoe, позднее он появится на других рынках.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30