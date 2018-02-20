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Наталья Водянова в новом образе стала очень напоминать Миллу Йовович из фильма «Пятый элемент»

Наталья Водянова примерила на себя новый образ и стала напоминать Миллу Йовович из фильма «Пятый элемент».

Наталья Водянова в новом образе стала очень напоминать Миллу Йовович из фильма «Пятый элемент»


Наталья Водянова стала часто удивлять пользователей интернета то своими странными нарядами, то неопределенными публикациями в Сети. Например, какое-то время назад модель, чтобы погулять с домашним животным нарядилась в «бабушкин» костюм и очень странную шапку.

А недавно она выложила фотоснимок, на котором позирует со средством личной гигиены. Таким способом Наталья решила обратить внимание на проблемы касаемо женского здоровья. Она считает, что эту тему можно и нужно обсуждать. Но мало кто ее в этом поддержал.

Сейчас полным ходом идет подготовка к ярмарке Fabulous Fund Fair Водяновой, и она пройдет в Лондоне. Модель выкладывает множество снимков, которые связаны с тематикой данного мероприятия – космос. Она примеряла на себя такой наряд, который увидеть, возможно, только в вымышленных фильмах.

А на днях Водянова надела свитер, на котором был рисунок в виде глаз, а также примерила парик неонового цвета с огромными очками. Пользователи были в восторге от этого образа. Большинство заметили, что Наталья стала очень напоминать героиню Миллы Йовович в картине «Пятый элемент».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:05
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