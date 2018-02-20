Наталья Водянова в новом образе стала очень напоминать Миллу Йовович из фильма «Пятый элемент»

Наталья Водянова стала часто удивлять пользователей интернета то своими странными нарядами, то неопределенными публикациями в Сети. Например, какое-то время назад модель, чтобы погулять с домашним животным нарядилась в «бабушкин» костюм и очень странную шапку.А недавно она выложила фотоснимок, на котором позирует со средством личной гигиены. Таким способом Наталья решила обратить внимание на проблемы касаемо женского здоровья. Она считает, что эту тему можно и нужно обсуждать. Но мало кто ее в этом поддержал.Сейчас полным ходом идет подготовка к ярмарке Fabulous Fund Fair Водяновой, и она пройдет в Лондоне. Модель выкладывает множество снимков, которые связаны с тематикой данного мероприятия – космос. Она примеряла на себя такой наряд, который увидеть, возможно, только в вымышленных фильмах.А на днях Водянова надела свитер, на котором был рисунок в виде глаз, а также примерила парик неонового цвета с огромными очками. Пользователи были в восторге от этого образа. Большинство заметили, что Наталья стала очень напоминать героиню Миллы Йовович в картине «Пятый элемент».