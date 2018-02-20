АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Птаха рассказал зрителям о том, что у Гуфа есть старший сын

Во время перепалки Птаха сообщил зрителям тайну Гуфа и рассказал, что у него есть старший наследник.

Птаха рассказал зрителям о том, что у Гуфа есть старший сын


Словесные перепалки между артистами в жанре рэп продолжаются. Не стали исключением Гуф с Птахой. Рэперы приняли участие в баттле у Рестораторов. Бывшие товарищи столкнулись в словесной перепалке. Когда они обменивались неприятностями, то Птаха не стал мелочиться и поведал о тайне своего соперника.

Как оказалось, у Алексея Долматова, он же Гуф подрастает старший наследник. Позже выяснилось, что мальчик появился на свет до его встречи с Айзой, которая родила ему второго ребенка и которому дали имя Сами. Долматов не отрицал, что имеет еще одного сына, но подробности разглашать не стал.

Немного ранее Алексей на своей страничке в интернете размещал публикацию о потере сына. На этом основании пользователи решили, что экс возлюбленная препятствует встречам с ребенком. И на тот период время они подумали, что речь идет об Айзе.

Немного позже бывшая девушка Гуфа прокомментировала сведения о старшем сыне. Девушка успокоила поклонников, сообщив, что давно знает об этой информации и для нее это не было новостью. Но, а поскольку это произошло до нее, то ей нет до этого дела.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фруктовые соки натощак уничтожают микрофлору
Ученые предлагают определять дефекты
Особые гены помогают летучим мышам-вампирам
Китайцы построят современный дизель-электрический
Анастасия Макеева разместила в Instagram
Эксперты назвали самые странные смартфоны
Компания AGM представила прочный смартфон AGM X3
«Вторая кожа» создана учеными для контроля за
Стала известна реакция Брэда Питта на развод
Эксперты рассказали об отключении рекламы в Viber
Максим Аверин рассказал о своей настоящей супруге
Вторая допинг-проба Крушельницкого на мельдоний
Вдова Евстигнеева обнародовала интимные снимки с
Сильвестр Сталлоне после своего “воскрешения”
В Ростове кошка сфинкс родила мутанта с глазами
Правительство отказалось от вступления
Российские танцевальные пары в фигурном катании
На МКС астронавт пытался закрыть рукой НЛО во
В Сети появились ключевые характеристики
Британские ученые смогли ускорить зарядку
В Карпинске женщина после покупки детской смеси
Ученые: Бег помогает улучшить человеческую память
Дженнифер Лоуренс появилась на премьере фильма о
Больной раком ведущий погоды Александр Беляев
Повышенный уровень кальция в организме вызывает
Профессия такая: почему добровольцы из ЧВК
Австралийский бутик отказался принять назад
В Зауралье мужчина инсценировал свою смерть и
Депардье получит гражданство "великолепного"
Елена Захарова спустя два месяца после родов
Просмотреть все новости