Птаха рассказал зрителям о том, что у Гуфа есть старший сын

Словесные перепалки между артистами в жанре рэп продолжаются. Не стали исключением Гуф с Птахой. Рэперы приняли участие в баттле у Рестораторов. Бывшие товарищи столкнулись в словесной перепалке. Когда они обменивались неприятностями, то Птаха не стал мелочиться и поведал о тайне своего соперника.Как оказалось, у Алексея Долматова, он же Гуф подрастает старший наследник. Позже выяснилось, что мальчик появился на свет до его встречи с Айзой, которая родила ему второго ребенка и которому дали имя Сами. Долматов не отрицал, что имеет еще одного сына, но подробности разглашать не стал.Немного ранее Алексей на своей страничке в интернете размещал публикацию о потере сына. На этом основании пользователи решили, что экс возлюбленная препятствует встречам с ребенком. И на тот период время они подумали, что речь идет об Айзе.Немного позже бывшая девушка Гуфа прокомментировала сведения о старшем сыне. Девушка успокоила поклонников, сообщив, что давно знает об этой информации и для нее это не было новостью. Но, а поскольку это произошло до нее, то ей нет до этого дела.