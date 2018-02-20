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Кэти Топурия приняла участие в съемках для модного глянца "ОК!"

Певица Кэти Топурия решила поучаствовать в съемках для модного глянца "ОК!".

Кэти Топурия приняла участие в съемках для модного глянца "ОК!"


Популярная исполнительница и молодая мамочка Кэти Топурия приняла участие в съемках для модного глянца "ОК!" в купальнике. Эту информацию певица группы «А-студио» поведала на своей личной страничке в интернете.

Свой пост Кэти сопроводила фотоснимком со съемок. На фото знаменитость красуется перед объективом фотокамеры в черном купальном костюме, который идеально подчеркивает прекрасную фигуру артистки. А вырезы расположены по всему купальнику.

На фотоснимке Кэти позирует в стандартной модельной позе, положив свою руку на бедро. Из-за всевозможных конструкций, которые установлены на бэкстейдже почти не видно лица Топурии.

Поклонников такая новость очень обрадовала, ведь совсем скоро солистка «А-студио» будет красоваться на страницах журнала "ОК!". Также они заметили, что исполнительница выглядит прекрасно. За очень короткий срок данная публикация насобирала большое количество лайков и множество комментариев.

Стоит напомнить, что недавно стало известно о романе Кэти с рэпером Гуфом. Влюбленные перестали скрывать свои отношения и опубликовали совместный фотоснимок.



dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
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