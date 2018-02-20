Популярная исполнительница и молодая мамочка Кэти Топурия приняла участие в съемках для модного глянца "ОК!" в купальнике. Эту информацию певица группы «А-студио» поведала на своей личной страничке в интернете.Свой пост Кэти сопроводила фотоснимком со съемок. На фото знаменитость красуется перед объективом фотокамеры в черном купальном костюме, который идеально подчеркивает прекрасную фигуру артистки. А вырезы расположены по всему купальнику.На фотоснимке Кэти позирует в стандартной модельной позе, положив свою руку на бедро. Из-за всевозможных конструкций, которые установлены на бэкстейдже почти не видно лица Топурии.Поклонников такая новость очень обрадовала, ведь совсем скоро солистка «А-студио» будет красоваться на страницах журнала "ОК!". Также они заметили, что исполнительница выглядит прекрасно. За очень короткий срок данная публикация насобирала большое количество лайков и множество комментариев.Стоит напомнить, что недавно стало известно о романе Кэти с рэпером Гуфом. Влюбленные перестали скрывать свои отношения и опубликовали совместный фотоснимок.