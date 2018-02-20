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Почтовые открытки помогут Facebook проверить покупателей политической рекламы

В целях борьбы с незаконной политической агитацией Facebook собирается рассылать своим рекламодателям открытки по обычной почте, в которых разместит специальный код. Таким образом в компании хотят проверять местонахождение пользователей.

Почтовые открытки помогут Facebook проверить покупателей политической рекламы


По мнению руководства Facebook обычная почта позволяет с высокой результативностью проверить, находится ли рекламодатель на территории США. Когда пользователь будет заказывать агитационную рекламу с упоминанием политического кандидата, ему в течении некоторого времени придет на почту открытка с особым кодом. Когда человек или организация укажет на сайте данный код, реклама будет автоматически подтверждена.

Все это делается из-за того, что по американским законам граждане других государств не имеют права каким-либо образом быть причастными к избирательным кампаниям в США. В планах Facebook опробовать новую систему осенью этого года, когда в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс.
Политика / В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 10:20
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