Почтовые открытки помогут Facebook проверить покупателей политической рекламы

По мнению руководства Facebook обычная почта позволяет с высокой результативностью проверить, находится ли рекламодатель на территории США. Когда пользователь будет заказывать агитационную рекламу с упоминанием политического кандидата, ему в течении некоторого времени придет на почту открытка с особым кодом. Когда человек или организация укажет на сайте данный код, реклама будет автоматически подтверждена.Все это делается из-за того, что по американским законам граждане других государств не имеют права каким-либо образом быть причастными к избирательным кампаниям в США. В планах Facebook опробовать новую систему осенью этого года, когда в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс.