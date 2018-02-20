Samsung запатентовала дрон, который управляется взглядом
Компания Samsung запатентовала дрон, который управляется с помощью взгляда и движений тела. На сегодняшний день дроны используют ради развлечений или съемок разнообразных объектов с большой высоты. Но все чаще дроны используют для доставки и других важных операций, которые требуют разработки новых технологий.
Например, в компании Amazon на винтах дронов закрепляют светодиоды, благодаря которым выводится информация. Специалисты из компании Samsung решили получить патент для беспилотника, который будет регулироваться с помощью взгляда или движения частей тела.
Такой дрон может поворачиваться из горизонтального положения в вертикальное. А также, в другом варианте рама дрона будет оставаться в горизонтальном положении, а вот экран будет двигаться в разном направлении. Кроме того, авторы запатентованного изобретения собираются добавить к дрону систему распознания препятствий и управления с помощью голоса.
Например, в компании Amazon на винтах дронов закрепляют светодиоды, благодаря которым выводится информация. Специалисты из компании Samsung решили получить патент для беспилотника, который будет регулироваться с помощью взгляда или движения частей тела.
Такой дрон может поворачиваться из горизонтального положения в вертикальное. А также, в другом варианте рама дрона будет оставаться в горизонтальном положении, а вот экран будет двигаться в разном направлении. Кроме того, авторы запатентованного изобретения собираются добавить к дрону систему распознания препятствий и управления с помощью голоса.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:10