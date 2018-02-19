Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала голое фото

Моралистка, а также ярая защитница изнасилованной Дианы Шурыгиной обнародовала в своём микроблоге скандальную публикацию. На ней девушка запечатлена с абсолютно голым верхом. Стриженовой, которая беременная четвёртым ребёнком, руками прикрывает грудь её супруг. Молодой человек участвовал в фотосессии с улыбкой на лице. Сама девушка обеспокоена только тем, что она во время беременности набрала около тридцати пяти килограммов.Стоит напомнить, что во время эфира на канале «Россия 1» Александра так сильно кричала, что её после этого госпитализировали. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и даже собирает подписи для того, чтобы вернуть в тюрьму Семёнова.