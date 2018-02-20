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Фермеры из Китая будут использовать искусственный интеллект в свиноводстве

В Китае собираются использовать технологию, которою уже назвали «чудо-свинина». Данная технология будет включать в себя использование искусственного интеллекта для свиноводства.

Известно, что в Китае очень развито свиноводство. Половина всех свиней в мире находится именно в Китае, это значит, что почти в каждой семье страны появляется хотя бы одна свинья. Правительство планирует сделать отрасль свиноводства лучше, используя искусственный интеллект.
Фермеры из Китая будут использовать искусственный интеллект в свиноводстве

Корпорация Alibaba совместно с Decon и Tequ уже начали свою работу по разработке системы слежения за свиньями на фермах. Они хотят, чтобы у каждой свиньи был свой трекер, который будет отслеживать местонахождение животного, его состояние здоровья и вес.

ИИ будет давать рекомендации и советы фермерам по увеличению поголовья. Благодаря новым технологиям почти всю ручную работу можно будет заменить механизированной. Если эксперимент увенчается успехом, то это станет прорывом в сфере сельского хозяйства.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:40
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