Фермеры из Китая будут использовать искусственный интеллект в свиноводстве

Известно, что в Китае очень развито свиноводство. Половина всех свиней в мире находится именно в Китае, это значит, что почти в каждой семье страны появляется хотя бы одна свинья. Правительство планирует сделать отрасль свиноводства лучше, используя искусственный интеллект.Корпорация Alibaba совместно с Decon и Tequ уже начали свою работу по разработке системы слежения за свиньями на фермах. Они хотят, чтобы у каждой свиньи был свой трекер, который будет отслеживать местонахождение животного, его состояние здоровья и вес.ИИ будет давать рекомендации и советы фермерам по увеличению поголовья. Благодаря новым технологиям почти всю ручную работу можно будет заменить механизированной. Если эксперимент увенчается успехом, то это станет прорывом в сфере сельского хозяйства.