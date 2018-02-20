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На остановках в Петербурге установят более сотни табло с солнечными батареями

Стало известно, что в Петербурге будет выделено около 80 млн. рублей, чтобы установить информационные табло на остановках шести районов города.

Табло должны быть расставлены до середины апреля текущего года. Информация о государственных закупках появилась 19 февраля. Известно, что 28 табло будет устанавливаться на Центральном районе, одно на Фрунзенском районе. В целом на эти два района выделили стартовую цену в размере 21,6 млн. рублей. На Калининском районе установят два табло, а на Выборгском – 16 табло. На их установку выделят 13,4 млн. рублей. На Адмиралтейский – 25 табло и 18,6 млн., а на Василеостровский – 33 табло и 24,6 млн.
На остановках в Петербурге установят более сотни табло с солнечными батареями

По сообщению источников новые установки будут представлять собой энерговатономные трехгранные табло, которые будут работать с помощью солнечных батарей. Табло должно информировать общественность о типе транспорта, номере маршрута и о примерном времени прибытия транспорта.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:20
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