«Евросеть» запускает систему обмена старых смартфонов на новые
Корпорация «Евросеть», являющаяся одной из самых распространённых современных дилерских сетей по реализации мобильных гаджетов, которая в настоящее время остается единственным крупнейшим ритейлером, который не запустил программу trade-in, ввела собственную схему по обмену старых смартфонов непосредственно на новые.
В свою очередь схема замены гаджетов в магазинах ничего нового не внесла. За дополнительную плату в 20 процентов от нового устройства, на протяжении семи месяцев смартфон обменять можно на более новое устройство, продав магазину свой смартфон за 70 процентов, учитывая дополнительную предоплату. В случае стоимости смартфона в 400 долларов, его можно купить у продавца за $420, обменять затем на более новую версию, возместив $280.
Если покупатель не пожелает со своим устройством расстаться на протяжении семи месяцев, протянув с обменом лишние месяцы, новый гаджет ему будет возмещён в половину стоимости.
В свою очередь схема замены гаджетов в магазинах ничего нового не внесла. За дополнительную плату в 20 процентов от нового устройства, на протяжении семи месяцев смартфон обменять можно на более новое устройство, продав магазину свой смартфон за 70 процентов, учитывая дополнительную предоплату. В случае стоимости смартфона в 400 долларов, его можно купить у продавца за $420, обменять затем на более новую версию, возместив $280.
Если покупатель не пожелает со своим устройством расстаться на протяжении семи месяцев, протянув с обменом лишние месяцы, новый гаджет ему будет возмещён в половину стоимости.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10