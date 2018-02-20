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«Евросеть» запускает систему обмена старых смартфонов на новые

Корпорация «Евросеть», являющаяся одной из самых распространённых современных дилерских сетей по реализации мобильных гаджетов, которая в настоящее время остается единственным крупнейшим ритейлером, который не запустил программу trade-in, ввела собственную схему по обмену старых смартфонов непосредственно на новые.

«Евросеть» запускает систему обмена старых смартфонов на новые

В свою очередь схема замены гаджетов в магазинах ничего нового не внесла. За дополнительную плату в 20 процентов от нового устройства, на протяжении семи месяцев смартфон обменять можно на более новое устройство, продав магазину свой смартфон за 70 процентов, учитывая дополнительную предоплату. В случае стоимости смартфона в 400 долларов, его можно купить у продавца за $420, обменять затем на более новую версию, возместив $280.

Если покупатель не пожелает со своим устройством расстаться на протяжении семи месяцев, протянув с обменом лишние месяцы, новый гаджет ему будет возмещён в половину стоимости.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
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