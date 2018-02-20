Samsung готовится выпустить самый мощный планшет версии Galaxy Tab S4

Устройство стало одной из самых тончайших моделей. Модельным номером данного девайса является SM-T825. Сегодня зарегистрировали новую версию SM-T835 – Samsung Galaxy Tab S4. По всей видимости, планшетный компьютер публике представят на MWC 2018 в конце февраля. При этом предварительное тестирование смогло показать уникальные характеристики устройства.Samsung Galaxy Tab S4 имеет процессор Snapdragon 835, оснащаемый 8 ядрами (часота 2,45 ГГц), а также флагманский экран Super AMOLED, диагональ которого достигает 10,5 дюймов. При этом заявленное разрешение достигает 2560х1600 пикселей. Объём ОП равен 4 Гб. Встроенная память составляет 64 Гб. Главная камера имеет разрешение на 12 Мп, а фронтальная - 7 Мп. В новинке также имеется слот под карту SIM, модули Bluetooth 5.0. и Wi-Fi.