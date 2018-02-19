В Великобритании водители экскаваторов играют в крестики-нолики на асфальте гидромолотом

Первым видео опубликовал в Twitter Джордан Рутледж. К видео мужчина прикрепил комментарий, в котором написал, что ему тоже изредка бывает скучно на работе, но переплюнуть выходку водителей экскаваторов будет сложно. Всего за пару дней видеороликом поделилось около 150 тыс. пользователей.Многих пользователей больше всего интересовал вопрос, кто же из водителей выиграл в соревновании, так как автор видео не снял до конца игру. А некоторые оставляли под видео ироничные записи о том, что британцы на самом деле умеют развлекаться. На видео четко видно, как гидромолоты вырисовывают на асфальте крестики и черточки.