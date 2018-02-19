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В Великобритании водители экскаваторов играют в крестики-нолики на асфальте гидромолотом

Два водителя экскаваторов из Великобритании сыграли в «крестики-нолики», но не просто на бумаге, а на асфальте используя гидравлические молоты. Очевидцы были настолько поражены, что начали массово выкладывать видео в социальные сети.

Первым видео опубликовал в Twitter Джордан Рутледж. К видео мужчина прикрепил комментарий, в котором написал, что ему тоже изредка бывает скучно на работе, но переплюнуть выходку водителей экскаваторов будет сложно. Всего за пару дней видеороликом поделилось около 150 тыс. пользователей.
В Великобритании водители экскаваторов играют в крестики-нолики на асфальте гидромолотом

Многих пользователей больше всего интересовал вопрос, кто же из водителей выиграл в соревновании, так как автор видео не снял до конца игру. А некоторые оставляли под видео ироничные записи о том, что британцы на самом деле умеют развлекаться. На видео четко видно, как гидромолоты вырисовывают на асфальте крестики и черточки.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 22:38
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