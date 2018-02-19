NASA отслеживает гигантский астероид, который погубит Землю в 2880 году
NASA и другие крупные космические агентства не внушают уверенности, когда дело доходит до защиты Земли от астероидов. Фактически, они позволили многим опасным астероидам проскользнуть через их планетарную защиту за последние несколько лет. Более того, ни одно астрономическое общество не увидело приближения Челябинского метеорита, после падения которого NASA стало совершенствовать свою систему планетарного слежения за метеоритами.
Ирония заключается в том, что в тот день, когда Челябинский метеор взорвался над Россией (15 февраля 2013 г.), ООН провела крупные международные дискуссии, чтобы сформировать новую организацию: Международную сеть предупреждения астероидов. Консультативная группа по планированию космических миссий также была создана вскоре после этого, одной из ее целей является предотвращение астероидных катастроф. С тех пор в программе наблюдений за Землей NASA было обнаружено более 17 500 объектов, в том числе астероидов.
По словам Келли Фаст, менеджера программы NEO: «Благодаря обновленным телескопам, появляющимся в сети в последние годы, скорость обнаружения астероидов значительно увеличилась. В настоящее время отслеживается более 8 000 таких крупных астероидов, однако их более чем вдвое больше, чем можно найти».
Однако миссия NEO - это идентификация, а не защита. Для этого существует Координационное бюро по планетарной обороне (PDCO), миссия которого включает в себя «отслеживание и характеристику любых потенциально опасных объектов, выдачу предупреждений о потенциальных воздействиях и предоставление своевременных и точных сообщений о любой реальной угрозе воздействия, одновременно ведущую координацию планирования правительства США для ответа». Проблема же заключается в том, что любая защита от крупной угрозы астероидов должна начать подготовку за годы вперед. Два основных метода, которые PDCO имеет для прекращения воздействия, включают в себя выталкивание астероида из его траектории, процесс, требующей точного планирования и предварительного предупреждения.
Программа защиты астероидов Земли имеет долгий путь, но земляне могут вздохнуть спокойно, зная, что поблизости не летает астероид, чтобы поразить Землю в течение ближайших100 лет. Сокрушительный удар гигантского астероида, как сообщает PDCO, запланирован на 16 марта 2880 года.
Ирония заключается в том, что в тот день, когда Челябинский метеор взорвался над Россией (15 февраля 2013 г.), ООН провела крупные международные дискуссии, чтобы сформировать новую организацию: Международную сеть предупреждения астероидов. Консультативная группа по планированию космических миссий также была создана вскоре после этого, одной из ее целей является предотвращение астероидных катастроф. С тех пор в программе наблюдений за Землей NASA было обнаружено более 17 500 объектов, в том числе астероидов.
По словам Келли Фаст, менеджера программы NEO: «Благодаря обновленным телескопам, появляющимся в сети в последние годы, скорость обнаружения астероидов значительно увеличилась. В настоящее время отслеживается более 8 000 таких крупных астероидов, однако их более чем вдвое больше, чем можно найти».
Однако миссия NEO - это идентификация, а не защита. Для этого существует Координационное бюро по планетарной обороне (PDCO), миссия которого включает в себя «отслеживание и характеристику любых потенциально опасных объектов, выдачу предупреждений о потенциальных воздействиях и предоставление своевременных и точных сообщений о любой реальной угрозе воздействия, одновременно ведущую координацию планирования правительства США для ответа». Проблема же заключается в том, что любая защита от крупной угрозы астероидов должна начать подготовку за годы вперед. Два основных метода, которые PDCO имеет для прекращения воздействия, включают в себя выталкивание астероида из его траектории, процесс, требующей точного планирования и предварительного предупреждения.
Программа защиты астероидов Земли имеет долгий путь, но земляне могут вздохнуть спокойно, зная, что поблизости не летает астероид, чтобы поразить Землю в течение ближайших100 лет. Сокрушительный удар гигантского астероида, как сообщает PDCO, запланирован на 16 марта 2880 года.