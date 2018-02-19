NASA отслеживает гигантский астероид, который погубит Землю в 2880 году

Ирония заключается в том, что в тот день, когда Челябинский метеор взорвался над Россией (15 февраля 2013 г.), ООН провела крупные международные дискуссии, чтобы сформировать новую организацию: Международную сеть предупреждения астероидов. Консультативная группа по планированию космических миссий также была создана вскоре после этого, одной из ее целей является предотвращение астероидных катастроф. С тех пор в программе наблюдений за Землей NASA было обнаружено более 17 500 объектов, в том числе астероидов.По словам Келли Фаст, менеджера программы NEO: «Благодаря обновленным телескопам, появляющимся в сети в последние годы, скорость обнаружения астероидов значительно увеличилась. В настоящее время отслеживается более 8 000 таких крупных астероидов, однако их более чем вдвое больше, чем можно найти».Однако миссия NEO - это идентификация, а не защита. Для этого существует Координационное бюро по планетарной обороне (PDCO), миссия которого включает в себя «отслеживание и характеристику любых потенциально опасных объектов, выдачу предупреждений о потенциальных воздействиях и предоставление своевременных и точных сообщений о любой реальной угрозе воздействия, одновременно ведущую координацию планирования правительства США для ответа». Проблема же заключается в том, что любая защита от крупной угрозы астероидов должна начать подготовку за годы вперед. Два основных метода, которые PDCO имеет для прекращения воздействия, включают в себя выталкивание астероида из его траектории, процесс, требующей точного планирования и предварительного предупреждения.Программа защиты астероидов Земли имеет долгий путь, но земляне могут вздохнуть спокойно, зная, что поблизости не летает астероид, чтобы поразить Землю в течение ближайших100 лет. Сокрушительный удар гигантского астероида, как сообщает PDCO, запланирован на 16 марта 2880 года.