Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"

Microsoft в недавнем времени опубликовала сведения про особенности сборки ОС Windows 10 ARM, которая создана для OEM-производителей. Операционка в себя включила самые худшие опасения и ожидания, потому что разработчики основательно ограничили функциональные возможности ОС. Операционка для девайсов с процессорами ARM поддерживает только драйверы для ARM64. Вследствие этого она является несовместимой с внешними старыми устройствами. Здесь не смогут работать приложения для x64. Также ограничения затронут игры с OpenGL.Не функционирует платформа Hyper V, что перекрывает автоматически доступ для большого количества различных приложений-эмуляторов. На ОС в итоге невозможна нормальная работа периферических старых устройств, различных компьютерных игр, программ для работы с видео, а также графикой.