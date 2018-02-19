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Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей беременности

35-летняя популярная певица Светлана Лобода побывала в гостях у радио «Комсомольская правда», где в прямом эфире рассказала не только о своей карьере, воспитании дочери Евангелины, но и прокомментировала слухи о своей беременности.

Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей беременности


Гостьей эфира программы «Культурные люди» на радиостанции «Комсомольская правда» стала известная певица Светлана Лобода. Здесь артистка не только рассказала о своей личной жизни, но также ответила на многочисленные вопросы радиослушателей.

Ведущие программы попросили знаменитость прокомментировать слухи о предполагаемой беременности. Как призналась Светлана, они с продюсером над подобными «новостями» смеются, потому как не могут понять, сколько, в таком случае, ее ребенку и на каком сейчас сроке певица. Звезда эстрады также подчеркнула, что на данный момент целиком и полностью посвящает себя дочери и сцене. Дома бывает очень редко, потому они с дочерью Евангелиной очень ждут поездки в США для того, чтобы провести какое-то время вместе.

Стоит напомнить, что свою единственную дочь Светлана Лобода родила в то время, когда состояла в отношениях с Александром Царем. В 2014 году пара рассталась. На сегодняшний день сердце звезды свободно, и она верит в то, что однажды встретит мужчину, который поймет ее, полюбит и примет такой, какая она есть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:07
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