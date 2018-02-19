Илья Авербух организовал гастрольный тур в поддержку российских спортсменов

Также зрители могут увидеть на льду Елену Родионову с Максимом Ковтуном и многими известными коллегами. Старт шоу “Вместе и навсегда” начнется 23 февраля в Балашихе, а дальше команда Ильи Авербуха посетит 20 российских городов, развернув национальный флаг. Звезда отметил, что данное событие позволит выразить солидарность с олимпийцами, испытывающими много сложностей. Он гордится своими лучшими фигуристами из разных поколений, способными позволить себе создать уникальные ледовые шоу.Каждый проект соединяет театральное представление вместе с вокалом и цирковыми номерами, но участниками становятся самые лучшие чемпионы. Новое шоу будет достойным конкурентом западным аналогам, а зрителей ждут позитивные эмоции и сюрпризы.