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В «Матросской тишине» после скандала с VIP-камерами сменился начальник

В знаменитом в России СИЗО «Матросская тишина» сменился начальник после скандального евроремонта, а также появления VIP-камер.

В «Матросской тишине» после скандала с VIP-камерами сменился начальник

Во ФСИН пояснили, что предыдущий глава СИЗО Владимир Клочек ушёл на пенсию. Подполковника Сергея Познеева назначили новым начальником СИЗО. Он раньше находился на ложности заместителя начальника управления по Кировской области. Вокруг СИЗО начался скандал после ремонтных работ, которые провели за счет Дионисия Золотова. Его осудили за мошенничество на 150 млн. рублей.

Условия содержания заключенных после проведения ремонта в «Матросской тишине» намного улучшились. В ряде камер уровень комфорта увеличился до возмутительного уровня. Одиннадцатого января текущего года в результате уволили заместителя начальника «Матросской тишины». Примечательно, что правозащитники в одной из камер обнаружили холодильник с деликатесами, телевизор, элитный унитаз стоимостью примерно в 40 тысяч рублей.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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