Ученые: Столкновение Андромеды и Млечного Пути не приведет к космической катастрофе

Ученые австралийского Международного центра радиоастрономии развенчали распространенный миф о том, что при столкновении галактик-соседей андромеды и Млечного Пути произойдет катастрофа вселенского масштаба. По мнению ученых, ничего подобного не произойдет, галактики сольются, образуя одну большую.Теория о космической катастрофе была распространена из-за неправильного расчета массы туманности андромеды. Последние данные показали, что она не больше Млечного Пути, именно по этой причине туманность не поглотит нашу галактику, а просто сольется с ней, считают астрономы.