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Ученые: Столкновение Андромеды и Млечного Пути не приведет к космической катастрофе

Астрономы из Австралии, вопреки распространенному мнению о катастрофическом столкновении в будущем галактик Млечный Путь и Андромеда, считают, что никакого катаклизма космического масштаба не произойдет, когда эти две галактики столкнуться.

Ученые: Столкновение Андромеды и Млечного Пути не приведет к космической катастрофе


Ученые австралийского Международного центра радиоастрономии развенчали распространенный миф о том, что при столкновении галактик-соседей андромеды и Млечного Пути произойдет катастрофа вселенского масштаба. По мнению ученых, ничего подобного не произойдет, галактики сольются, образуя одну большую.

Теория о космической катастрофе была распространена из-за неправильного расчета массы туманности андромеды. Последние данные показали, что она не больше Млечного Пути, именно по этой причине туманность не поглотит нашу галактику, а просто сольется с ней, считают астрономы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:40
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