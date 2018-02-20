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В Москве открылась новая кондитерская Сергея Жукова

В Москве в стенах здания VEGAS Крокус Сити знаменитый исполнитель песен Сергей Жуков вместе с супругой открыл для влюбленных пар кондитерскую. Новое заведение называется «Любовь и сладости».

В Москве открылась новая кондитерская Сергея Жукова

Сергей Жуков и Регина Бурд, являющаяся женой певца, уже давно хотели открыть для всех влюбленных данное заведение, и наконец-то этот момент настал. Звездное семейство вкладывает в своё кондитерское заведение всю свою душу. Артист сказал, что они считают её своим детищем. Кондитерская под названием «Любовь и сладости» выполнена с большим вкусом, а также тёплым интерьером.

На торжественное открытие пара пригласила множество знаменитых семей вместе с их детьми. Звёздные друзья с восторгом поздравили с открытьем заведения и поддержали Сергея Жукова, а также его супругу. Стоит отметить, что Сергей и Регина женаты уже на протяжении восьми лет. Звёздная пара вместе воспитывает троих детей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:15
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