В Москве открылась новая кондитерская Сергея Жукова

Сергей Жуков и Регина Бурд, являющаяся женой певца, уже давно хотели открыть для всех влюбленных данное заведение, и наконец-то этот момент настал. Звездное семейство вкладывает в своё кондитерское заведение всю свою душу. Артист сказал, что они считают её своим детищем. Кондитерская под названием «Любовь и сладости» выполнена с большим вкусом, а также тёплым интерьером.На торжественное открытие пара пригласила множество знаменитых семей вместе с их детьми. Звёздные друзья с восторгом поздравили с открытьем заведения и поддержали Сергея Жукова, а также его супругу. Стоит отметить, что Сергей и Регина женаты уже на протяжении восьми лет. Звёздная пара вместе воспитывает троих детей.