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Поклонники не узнали Валентина Юдашкина на фото в Instagram из-за пластики

Модельер вместе с супругой Мариной отлично провел время на праздновании Масленицы и решил опубликовать в Instagram новое фото. Однако поклонники не узнали Валентина Юдашкина из-за пластики.

Многие люди приняли звезду за женщину, после чего посоветовали ему не увлекаться такими процедурами. Также они заметили легкий макияж на лице Валентина Юдашкина и были в недоумении, отметив, что он начинает меняться местами со своей избранницей.

Поклонники не узнали Валентина Юдашкина на фото в Instagram из-за пластики


Пользователи сетей тоже раскритиковали образ модельера, считая, что ему нужно срочно изменить стилиста и вернуть себе нормальный внешний вид. Сам он не ответил на выпады недоброжелателей, наслаждаясь обществом близких людей и своего внука в домашней семейной атмосфере.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:46
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