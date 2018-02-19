Поклонники не узнали Валентина Юдашкина на фото в Instagram из-за пластики

Многие люди приняли звезду за женщину, после чего посоветовали ему не увлекаться такими процедурами. Также они заметили легкий макияж на лице Валентина Юдашкина и были в недоумении, отметив, что он начинает меняться местами со своей избранницей.Пользователи сетей тоже раскритиковали образ модельера, считая, что ему нужно срочно изменить стилиста и вернуть себе нормальный внешний вид. Сам он не ответил на выпады недоброжелателей, наслаждаясь обществом близких людей и своего внука в домашней семейной атмосфере.