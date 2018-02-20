CAS открыл дело в отношении Крушельницкого за нарушение антидопинговых норм

Спортсмена раньше уличили в допинге. Информацию пока не подтвердили. Пресс-службой CAS отмечается, что антидопинговый отдел CAS заявляет про регистрацию нового дела. CAS в дополнение к просьбе МОК, инициировал процедуру при участии Крушельницкого. Пока неизвестна, когда будет проходить дата слушания. Между тем до сих пор официально не озвучили имя спортсмена, допинг-проба которого дала положительный результат непосредственно на мельдоний.Изначально в СМИ распространилась информация, что запрещенный препарат был найден в крови А. Крушельницкого, который вместе с А. Брызгаловой смог в дабл-микст выиграть бронзовую медаль. Согласно неподтвержденным данным, в Сеуле будет вскрыта проба «В». Тогда подтвердится либо опровергается слух, что в анализах А. Крушельницкого содержится мельдоний.