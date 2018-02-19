Наталья Фриске показала фото крёстной дочери

На прошлых выходных Наталья встретилась с Софией и своим хорошим другом Николаем. Пару лет назад молодые люди стали крестными родителями дочери их общих друзей и сейчас считаются кумовьями. Они вместе посетили ресторан и погуляли на улице.Наташа ведет вполне обычную, не звездную жизнь. Невзирая на популярную фамилию, девушка работает в Подмосковье косметологом в салоне красоты - делает ресницы и брови своим клиенткам. Все говорят, что она исключительно добрый человек. У неё всегда замечательное настроение. За данные качества любили и Жанну Фриске, и младшая сестра старалась на неё быть всегда похожей.