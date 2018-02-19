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Наталья Фриске показала фото крёстной дочери

Сестра исполнительницы песен Жанны Фриске – Наталья, в своём блоге делится с фолловерами важными моментами. Девушке так и не удаётся пообщаться с племянником Платоном из-за противоречий, которые стоят между её папой и Дмитрием Шепелевым. Однако она проводит свободное время со своей крестной дочерью.

Наталья Фриске показала фото крёстной дочери

На прошлых выходных Наталья встретилась с Софией и своим хорошим другом Николаем. Пару лет назад молодые люди стали крестными родителями дочери их общих друзей и сейчас считаются кумовьями. Они вместе посетили ресторан и погуляли на улице.

Наташа ведет вполне обычную, не звездную жизнь. Невзирая на популярную фамилию, девушка работает в Подмосковье косметологом в салоне красоты - делает ресницы и брови своим клиенткам. Все говорят, что она исключительно добрый человек. У неё всегда замечательное настроение. За данные качества любили и Жанну Фриске, и младшая сестра старалась на неё быть всегда похожей.
dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:11
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