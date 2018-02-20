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Компания из США предлагает искусственное мясо

Лаборатория американской компании Just ведет работу над созданием линейки искусственных мясных продуктов. Так специалисты работают над колбасками, наггетсами и фуа-гра.

Компания из США предлагает искусственное мясо


Отмечается, что уже на данном этапе развития проекта удалось достичь снижения стоимости разработки. Также известно, что к концу текущего года Just успеет подготовить продукт к реализации и употреблению. Если это действительно так, то в скором времени компания станет первым поставщиком выращенного в лаборатории мяса. Сегодня же не сообщается, какой вид мяса будет производиться.

Руководитель компании Джош Тетрик сказал, что стоимость искусственного мяса удалось снизить благодаря отказу от использования сыворотки. Она необходима для стимуляции роста клеток и потому стоит очень дорого.

В скором времени обещается наладить полный цикл производства такого мяса и улучшить вкус готовой продукции.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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