Актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить профессиональную деятельность

Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс начала свое сотрудничество с компанией Represent.Us, действие которой направлено на борьбу с коррупцией в политических кругах, а также на поддержку законов против продажности. Как призналась сама актриса, свою профессиональную деятельность она хочет приостановить на год после съемок в киноленте «Красный воробей», где она предстанет в роли шпионки Доминик Егоровой.Стоит отметить, что звезда кино уже давно является гражданской активисткой. Дженнифер Лоуренс стала одной из первых знаменитостей, которые выступили за неравенство заработных плат в Голливуде в 2015 году. Кроме того, актриса принимает активное участие в Женских маршах.