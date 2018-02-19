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Актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить профессиональную деятельность

По данным американского телерадиовещательного канала BBC, известная киноактриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить свою профессиональную деятельность. Как заявила сама звезда кино, она желает заниматься активистским движением.

Актриса Дженнифер Лоуренс решила приостановить профессиональную деятельность


Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс начала свое сотрудничество с компанией Represent.Us, действие которой направлено на борьбу с коррупцией в политических кругах, а также на поддержку законов против продажности. Как призналась сама актриса, свою профессиональную деятельность она хочет приостановить на год после съемок в киноленте «Красный воробей», где она предстанет в роли шпионки Доминик Егоровой.

Стоит отметить, что звезда кино уже давно является гражданской активисткой. Дженнифер Лоуренс стала одной из первых знаменитостей, которые выступили за неравенство заработных плат в Голливуде в 2015 году. Кроме того, актриса принимает активное участие в Женских маршах.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:10
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