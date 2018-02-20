Ученые: Почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Нормальная температура тела одинаковая как для женщин, так и для мужчин, но температура конечностей у женщин холоднее на 3 градуса. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что когда температура воздуха понижается, то сосуды у женщин сужаются и тепло не поступает к рукам и ногам. Именно поэтому женщинам, намного комфортней в теплые времена года.Для мужчин не требуется уменьшения теплоотдачи путем сужения сосудов. Это связано с тем, что они зачастую намного крупнее представительниц прекрасного пола, и поэтому имеют большую мышечную массу. Это говорит о том, что их тело сохраняет тепло лучше, чем женский организм.Интересно, что если у женщин холодные конечности, значит их организм хорошо сохраняет тепло, но первым делом у них нагреваются внутренние органы.