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Ученые: Почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Исследователи уже давно заметили, что женщины замерзают намного сильнее и быстрее, чем мужчины. Поэтому ученые решили проверить, с чем связаны эти отличия.

Нормальная температура тела одинаковая как для женщин, так и для мужчин, но температура конечностей у женщин холоднее на 3 градуса. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что когда температура воздуха понижается, то сосуды у женщин сужаются и тепло не поступает к рукам и ногам. Именно поэтому женщинам, намного комфортней в теплые времена года.
Ученые: Почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Для мужчин не требуется уменьшения теплоотдачи путем сужения сосудов. Это связано с тем, что они зачастую намного крупнее представительниц прекрасного пола, и поэтому имеют большую мышечную массу. Это говорит о том, что их тело сохраняет тепло лучше, чем женский организм.

Интересно, что если у женщин холодные конечности, значит их организм хорошо сохраняет тепло, но первым делом у них нагреваются внутренние органы.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:00
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