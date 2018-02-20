Крис Эванс подтвердил выход фильма «Черная Вдова»

Об этой новости сообщает издание The Independent. Эванс давал интервью канадского телевизионному каналу ET Canada и сказал, что лента «Черная Вдова» станет следующей после выхода «Капитан Марвел».Стоит отметить, что сольный фильм о Наташе Романовой ждут многие фанаты киновселенной. Изначально данный персонаж показался в Marvel еще во второй части истории «Железный человек». Затем руководитель киностудии Marvel Studios Кевин Файги указал на то, что сольный фильм Вдова все же может получить.В прошлом году стало известно о том, что компания пригласила сценариста Джак Шеффер для разработки проекта.