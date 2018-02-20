Крис Эванс подтвердил выход фильма «Черная Вдова»
Актер киновселенной Marvel Крис Эванс, который играет персонажа Капитана Америку, раскрыл секрет о фильме «Черная Вдова». Так он своими словами подтвердил тот факт, что сольная картина все же получит зеленый свет.
Об этой новости сообщает издание The Independent. Эванс давал интервью канадского телевизионному каналу ET Canada и сказал, что лента «Черная Вдова» станет следующей после выхода «Капитан Марвел».
Стоит отметить, что сольный фильм о Наташе Романовой ждут многие фанаты киновселенной. Изначально данный персонаж показался в Marvel еще во второй части истории «Железный человек». Затем руководитель киностудии Marvel Studios Кевин Файги указал на то, что сольный фильм Вдова все же может получить.
В прошлом году стало известно о том, что компания пригласила сценариста Джак Шеффер для разработки проекта.
Об этой новости сообщает издание The Independent. Эванс давал интервью канадского телевизионному каналу ET Canada и сказал, что лента «Черная Вдова» станет следующей после выхода «Капитан Марвел».
Стоит отметить, что сольный фильм о Наташе Романовой ждут многие фанаты киновселенной. Изначально данный персонаж показался в Marvel еще во второй части истории «Железный человек». Затем руководитель киностудии Marvel Studios Кевин Файги указал на то, что сольный фильм Вдова все же может получить.
В прошлом году стало известно о том, что компания пригласила сценариста Джак Шеффер для разработки проекта.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00