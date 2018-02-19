Кира Найтли впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Найтли стремительно построила свою карьеру актрисы. Тридцатидвухлетняя артистка живёт в счастливом браке с Джеймсом Райтоном. В 2015 году знаменитость подарила супругу дочь Эди. С тех пор звезда стала крайне редко выходить на люди. Всё своё свободное время она посвящает маленькой наследнице и мужу.Однако недавно Кира порадовала своих фанатов, посетив с супругом модный показ Burberry. Артистка выбрала для данного мероприятия с узорами юбку плиссе и белую блузку, а также длинный пиджак. Её муж выбрал плащ и рубашку в клетку. Найтли, как всегда, появилась на публике почти без макияжа. На фото пара выглядела очень счастливой. Фанаты были рады увидеть актрису всё такой же цветущей и стройной.