В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10

По логике энтузиастов, смартфон Nokia 10 будет оснащен дисплеем с довольно тонкими рамками и вогнутыми краями. Также было видно, что на задней части корпуса расположен сдвоенный модуль основной камеры. Вертикально расположенные сенсоры дополнены вспышкой и дактилоскопическим сканером. Стоит напомнить, что до этого уже всплывал слух касательно самой камеры. Предполагается, что девайс получит 16-мегапиксельный модуль от производителя Carl Zeiss.На данный момент нет никакой точной информации касательно дизайна и технических параметров будущего флагмана. Тем не менее, уже на предстоящей выставке Mobile World Congress в Барселоне поклонники бренда смогут увидеть устройство Nokia 9.