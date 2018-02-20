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В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10

В сети Интернет было опубликовано рендерное видео со смартфоном Nokia 10. Так представители YouTube-канала хотели предложить свой вариант дизайна новинки, при этом они опирались на различные догадки и слухи, которые до этого уже появлялись.

В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10


По логике энтузиастов, смартфон Nokia 10 будет оснащен дисплеем с довольно тонкими рамками и вогнутыми краями. Также было видно, что на задней части корпуса расположен сдвоенный модуль основной камеры. Вертикально расположенные сенсоры дополнены вспышкой и дактилоскопическим сканером. Стоит напомнить, что до этого уже всплывал слух касательно самой камеры. Предполагается, что девайс получит 16-мегапиксельный модуль от производителя Carl Zeiss.



На данный момент нет никакой точной информации касательно дизайна и технических параметров будущего флагмана. Тем не менее, уже на предстоящей выставке Mobile World Congress в Барселоне поклонники бренда смогут увидеть устройство Nokia 9.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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