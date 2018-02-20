Apple раскрывает секреты основных изменений в новой iOS 12

Для примера, можно привести многочисленные жалобы на некорректную работу клавиатуры от владельцев iPhone X, а так же самостоятельное и беспричинное отключение камеры, самой по себе. Помимо текущих изменение и доработок, iOS 12 значительно изменит свой дизайн, соответственно традиций предыдущих версий.Серьезно намерены сотрудники Apple поработать и над соответствующим качеством сьемки фотографий, конкретно это будет касаться режимов «Портрет» и «Ночная съёмка». Известно, что ранее у девайса плохо получалось находить при фронтальной съемке лицо юзера, сейчас, в новой iOS, подобных проблем возникать уже не будет.Более оперативной станет и работа Siri, ведь иногда от голосового помощника трудно добиться исполнения команд хозяина устройства.