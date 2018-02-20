Apple раскрывает секреты основных изменений в новой iOS 12
Сотрудниками компании Apple сообщается, что разработчики подвергнут значительным изменениям некоторые компоненты в iOS 12. Данные меры необходимы для устранения проблем, отмеченных при работе устройств. Участившиеся баги заставили купертиновцев рассмотреть возможность исправления множества мелких технических ошибок.
Для примера, можно привести многочисленные жалобы на некорректную работу клавиатуры от владельцев iPhone X, а так же самостоятельное и беспричинное отключение камеры, самой по себе. Помимо текущих изменение и доработок, iOS 12 значительно изменит свой дизайн, соответственно традиций предыдущих версий.
Серьезно намерены сотрудники Apple поработать и над соответствующим качеством сьемки фотографий, конкретно это будет касаться режимов «Портрет» и «Ночная съёмка». Известно, что ранее у девайса плохо получалось находить при фронтальной съемке лицо юзера, сейчас, в новой iOS, подобных проблем возникать уже не будет.
Более оперативной станет и работа Siri, ведь иногда от голосового помощника трудно добиться исполнения команд хозяина устройства.
Для примера, можно привести многочисленные жалобы на некорректную работу клавиатуры от владельцев iPhone X, а так же самостоятельное и беспричинное отключение камеры, самой по себе. Помимо текущих изменение и доработок, iOS 12 значительно изменит свой дизайн, соответственно традиций предыдущих версий.
Серьезно намерены сотрудники Apple поработать и над соответствующим качеством сьемки фотографий, конкретно это будет касаться режимов «Портрет» и «Ночная съёмка». Известно, что ранее у девайса плохо получалось находить при фронтальной съемке лицо юзера, сейчас, в новой iOS, подобных проблем возникать уже не будет.
Более оперативной станет и работа Siri, ведь иногда от голосового помощника трудно добиться исполнения команд хозяина устройства.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00