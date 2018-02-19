Виктория Боня рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Бывшая участница «Дом-2» а теперь популярная модель и актриса Виктория Боня была приглашена на церемонию вручения премии BAFTA.
Многие знаменитости, присутствовавшие на британском «Оскаре» были одеты в вечерние платья, в знак поддержки движения Time’s Up, направленного на помощь жертвам насилия.
Виктория Боня также поделилась своими переживаниями по этому поводу, ведь ставший знаменитым Харви Вайнштейн приставал и к ней. Так модель рассказала, что в Голливуде режиссер буквально накидывался на Боню и она считает его психически нездоров.
Знаменитость надеется, что скоро акция Time’s Up закончится, так как неприятно видеть всех в черных платьях, как на поминках.
Сама Виктория на «кранной дорожке» красовалась в серебристом мини-платье, а на торжественный ужин нарядилась в черное платье с открытыми плечами.
Многие знаменитости, присутствовавшие на британском «Оскаре» были одеты в вечерние платья, в знак поддержки движения Time’s Up, направленного на помощь жертвам насилия.
Виктория Боня также поделилась своими переживаниями по этому поводу, ведь ставший знаменитым Харви Вайнштейн приставал и к ней. Так модель рассказала, что в Голливуде режиссер буквально накидывался на Боню и она считает его психически нездоров.
Знаменитость надеется, что скоро акция Time’s Up закончится, так как неприятно видеть всех в черных платьях, как на поминках.
Сама Виктория на «кранной дорожке» красовалась в серебристом мини-платье, а на торжественный ужин нарядилась в черное платье с открытыми плечами.