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Виктория Боня рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Бывшая участница «Дом-2» а теперь популярная модель и актриса Виктория Боня была приглашена на церемонию вручения премии BAFTA.

Многие знаменитости, присутствовавшие на британском «Оскаре» были одеты в вечерние платья, в знак поддержки движения Time’s Up, направленного на помощь жертвам насилия.

Виктория Боня рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Виктория Боня также поделилась своими переживаниями по этому поводу, ведь ставший знаменитым Харви Вайнштейн приставал и к ней. Так модель рассказала, что в Голливуде режиссер буквально накидывался на Боню и она считает его психически нездоров.

Виктория Боня рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Знаменитость надеется, что скоро акция Time’s Up закончится, так как неприятно видеть всех в черных платьях, как на поминках.

Сама Виктория на «кранной дорожке» красовалась в серебристом мини-платье, а на торжественный ужин нарядилась в черное платье с открытыми плечами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:06
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