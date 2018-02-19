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Чехова удивила пикантным снимком из бани

Популярная телеведущая Анфиса Чехова продолжает делиться с фолловерами в Instagram своими размышлениями касательно счастья, веры в себя, а также достижениями целей. Развернутый пост сопровождает яркое пикантное фото дивы шоу-бизнеса.

Чехова удивила пикантным снимком из бани

Чехова поведала, что свидания отнимали у неё кучу энергии и сил на подготовку, потому что ей не хватало в себе уверенности. После длительных поисков себя теледива, сделав вывод, решила, что внутренняя гармония намного важнее мнения общественности, и в первую очередь стала жить ради собственного комфорта.

В подтверждение своей теперешней уверенности Анфиса обнародовала в рамках Instagram фото, на котором запечатлена в бане в чёрном купальнике. В комментариях подписчики отметили подтянутую фигуру ведущей. Некоторые фанаты пожелали Чеховой оставаться такой же рассудительной и привлекательной женщиной. Публикация в течение восьми часов собрала более 41 тысячи отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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