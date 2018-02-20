АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

В июле заработает единая биометрическая система идентификации личности

На территории РФ с июля текущего года запустят официально систему биометрического распознавания. Данная информация озвучена Александром Айвазовым, являющимся представителем компании “Ростелеком”.

В июле заработает единая биометрическая система идентификации личности

Разработка системы осуществлялась в рамках реализации инициативы, которая поступила со стороны ЦБ России и Минсвязи. Первую версию функции биометрического распознавания представил “Ростелекомом” 19 февраля. Айвазов СМИ рассказал, что специалисты компании начали над системой работать полгода назад, достигнув при этом незаурядных успехов. По словам представителей “Ростелекома”, уже активно ведется тестирование биометрической системы. В этом процессе участвуют около 20 банков РФ.

Сотрудники Центробанка должны составить полный список организаций, где внедрят данную систему. Поздней можно будет использовать функцию в прочих сферах деятельности, в финансовом секторе, образовании, области здравоохранения.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп”
Просмотреть все новости