В июле заработает единая биометрическая система идентификации личности

Разработка системы осуществлялась в рамках реализации инициативы, которая поступила со стороны ЦБ России и Минсвязи. Первую версию функции биометрического распознавания представил “Ростелекомом” 19 февраля. Айвазов СМИ рассказал, что специалисты компании начали над системой работать полгода назад, достигнув при этом незаурядных успехов. По словам представителей “Ростелекома”, уже активно ведется тестирование биометрической системы. В этом процессе участвуют около 20 банков РФ.Сотрудники Центробанка должны составить полный список организаций, где внедрят данную систему. Поздней можно будет использовать функцию в прочих сферах деятельности, в финансовом секторе, образовании, области здравоохранения.