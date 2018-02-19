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Дана Борисова опубликовала в Instagram фото красивого постельного белья для детей

Подписчики ведущей были в недоумении, заметив новое фото, опубликованное в Instagram. На нем Дана Борисова показала красивое постельное белье для детей, сделанное одной поклонницей.

Звезда посоветовала фанатам заказывать у мастерицы авторские изделия, подходящие для любого праздника, а они сразу догадались, что комплект предназначен для ее наследницы Полины. Пока отношения Даны Борисовой и дочери плохие, потому что девочка отказывалась общаться с матерью из-за ее прошлого. После приезда из центра она тоже не могла нормально пообщаться с ребенком, испытывая приступы депрессии.

Дана Борисова опубликовала в Instagram фото красивого постельного белья для детей


Недоброжелатели распустили слухи о новой зависимости ведущей, которая сразу опровергла лживую информацию. Она собирается немного побыть в гостях у подруги на Самуи, потому что устала от навалившихся проблем и сложностей с продажей имущества. Пользователи сетей заметили, что знаменитость в последнее время выглядит плохо, после чего посоветовали ей быстрее устроиться на работу и сходить к психологу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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