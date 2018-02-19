Дана Борисова опубликовала в Instagram фото красивого постельного белья для детей

Звезда посоветовала фанатам заказывать у мастерицы авторские изделия, подходящие для любого праздника, а они сразу догадались, что комплект предназначен для ее наследницы Полины. Пока отношения Даны Борисовой и дочери плохие, потому что девочка отказывалась общаться с матерью из-за ее прошлого. После приезда из центра она тоже не могла нормально пообщаться с ребенком, испытывая приступы депрессии.Недоброжелатели распустили слухи о новой зависимости ведущей, которая сразу опровергла лживую информацию. Она собирается немного побыть в гостях у подруги на Самуи, потому что устала от навалившихся проблем и сложностей с продажей имущества. Пользователи сетей заметили, что знаменитость в последнее время выглядит плохо, после чего посоветовали ей быстрее устроиться на работу и сходить к психологу.