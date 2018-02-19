АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Поклонники раскритиковали внешний вид Яны Кошкиной без макияжа

Ведущая постоянно доказывает поклонникам, что не прибегает к услугам хирургов и довольствуется естественной красотой. Яна Кошкина опубликовала в Instagram фото без макияжа, после чего все раскритиковали внешний вид звезды.

Подписчики сразу обратили внимание, что нос и губы знаменитости выглядят искусственно, а также упомянули о силиконовом бюсте. Они были шокированы неудачным сюжетом, попросив Яну Кошкину удалить его со страницы.

Поклонники раскритиковали внешний вид Яны Кошкиной без макияжа


Пользователи сетей тоже не поняли, зачем ведущая так выпячивает рот и показывает себя в странном образе. Они поддержали мнение поклонников и написали в комментариях об обмане кумира, прибегнувшего к помощи пластики.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости