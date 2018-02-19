Поклонники раскритиковали внешний вид Яны Кошкиной без макияжа

Подписчики сразу обратили внимание, что нос и губы знаменитости выглядят искусственно, а также упомянули о силиконовом бюсте. Они были шокированы неудачным сюжетом, попросив Яну Кошкину удалить его со страницы.Пользователи сетей тоже не поняли, зачем ведущая так выпячивает рот и показывает себя в странном образе. Они поддержали мнение поклонников и написали в комментариях об обмане кумира, прибегнувшего к помощи пластики.