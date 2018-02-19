АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Алла Довлатова показала похудевшую после родов супругу Андрея Малахова

Недавно популярный отечественный ведущий Андрей Малахов вместе со своей супругой Натальей Шкулевой на Масленицу устроил вечеринку. Супруги пригласили на блины к себе друзей, среди которых оказалась популярная радиоведущая Алла Довлатова.

Алла Довлатова показала похудевшую после родов супругу Андрея Малахова

В рамках Instagram журналистка обнародовала публикации, сделанные в гостях у Малахова. В комментариях Довлатова написала, что самые тёплые, душевные и вкусные вечеринки устраивают Наташа и Андрей. Алла поведала, что приехав с работы, её семья Малахова накормила и напоила. В конце поста радиоведущая поздравила всех своих многочисленных поклонников с Масленицей.

На одной из фотографий Довлатова изображена вместе с Натальей Шкулевой, ставшей несколько месяцев назад мамой. После родов супруга Малахова очень похудела и почти вернулась к своим прежним формам. На вечеринку Наталья надела довольно пышную юбку и белую футболку.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости