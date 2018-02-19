Алла Довлатова показала похудевшую после родов супругу Андрея Малахова

В рамках Instagram журналистка обнародовала публикации, сделанные в гостях у Малахова. В комментариях Довлатова написала, что самые тёплые, душевные и вкусные вечеринки устраивают Наташа и Андрей. Алла поведала, что приехав с работы, её семья Малахова накормила и напоила. В конце поста радиоведущая поздравила всех своих многочисленных поклонников с Масленицей.На одной из фотографий Довлатова изображена вместе с Натальей Шкулевой, ставшей несколько месяцев назад мамой. После родов супруга Малахова очень похудела и почти вернулась к своим прежним формам. На вечеринку Наталья надела довольно пышную юбку и белую футболку.