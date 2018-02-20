За последний месяц изменение расценок произошло у 27 брендов

Nissan повысила расценки на всю линейку кроссоверов в РФ. Увеличились в цене версии Juke (1,0-1,1%), Qashqai (1,8-2,6%), Terrano (1,1-1,8%), X-Trail (0,7-1,4%). Паркетники Suzuki SX4, а также Vitara увеличились в цене на 0,7-1,7 и 0,9-2,3 процента. Jeep в РФ повысила стоимость Jeep Grand Cherokee на 0,2-5,2% и Renegade на 2,6-4,3%. Стоимость седана версии Ravon R4 в России увеличилась на 2,0-3,7 процента. Версия Ravon Gentra в цене утратила 1,4-1,8%. Теперь внедорожник УАЗ «Хантер» расценивается на 1,2 процента больше. Расценка версии УАЗ «Пикап» снизилась на 0,5-1,5%.Также изменение цены коснулось тайских версий РФ: Chery Tiggo 3 в цене утратил 1,1-2,1%, FAW Oley - 2,4%. Расценка кроссовера DFM AX7 в версиях Prestige, Luxury увеличилась на 2,4-2,6 %.