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За последний месяц изменение расценок произошло у 27 брендов

Российские эксперты исследовали российский рынок легкового авто, установив, что 27 марок, которые официально предлагают в стране свою продукцию, сменили на нее ценники.

За последний месяц изменение расценок произошло у 27 брендов

Nissan повысила расценки на всю линейку кроссоверов в РФ. Увеличились в цене версии Juke (1,0-1,1%), Qashqai (1,8-2,6%), Terrano (1,1-1,8%), X-Trail (0,7-1,4%). Паркетники Suzuki SX4, а также Vitara увеличились в цене на 0,7-1,7 и 0,9-2,3 процента. Jeep в РФ повысила стоимость Jeep Grand Cherokee на 0,2-5,2% и Renegade на 2,6-4,3%. Стоимость седана версии Ravon R4 в России увеличилась на 2,0-3,7 процента. Версия Ravon Gentra в цене утратила 1,4-1,8%. Теперь внедорожник УАЗ «Хантер» расценивается на 1,2 процента больше. Расценка версии УАЗ «Пикап» снизилась на 0,5-1,5%.

Также изменение цены коснулось тайских версий РФ: Chery Tiggo 3 в цене утратил 1,1-2,1%, FAW Oley - 2,4%. Расценка кроссовера DFM AX7 в версиях Prestige, Luxury увеличилась на 2,4-2,6 %.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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