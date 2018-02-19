В интернете распространили "фейки" о смерти Сильвестра Сталлоне

Девятнадцатого февраля любители татуировок «ВКонтакте» написали, что Слай умер после продолжительной борьбы со страшным недугом - раком простаты. Данная новость мгновенно разошлась по соцсети. Она также была распространена в Twitter и на иных площадках. Через пару часов выяснилось, что Сталлоне жив и здоров, при этом новость из сообщества исчезла.Фанаты Сильвестра, которые провели исследование на официальных страницах актёра в соцсетях, сообщили, что информация о его смерти — только лишь слух. В последнее время Сталлоне не везёт с информационными поводами. Недавно артиста в Сети обвиняли в сексуальных домогательствах.